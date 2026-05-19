Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές και διασώστες- «Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας»

Την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, καθώς και οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια «σημαντική ρύθμιση» που στοχεύει στην ενίσχυση ενός απαιτητικού και κρίσιμου επαγγέλματος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει ουσιαστικά τον κλάδο των υγειονομικών.

«Καμία περικοπή» στις συντάξεις χηρείας

Αναφερόμενη στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας και την αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματική, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή.

Όπως σημείωσε, το θέμα θα εξεταστεί συνολικά μόλις επιδοθεί η απόφαση, με την κυβέρνηση να είναι έτοιμη να νομοθετήσει εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε την κατάθεση νέου νομοσχεδίου για τη μισθολογική ισότητα, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Το σχέδιο προβλέπει:

Υποχρέωση δημοσιοποίησης μισθολογικού εύρους πριν από την πρόσληψη

Απαγόρευση ερώτησης για προηγούμενες αποδοχές

Δικαίωμα εργαζομένων να ζητούν στοιχεία για συγκρίσιμες αποδοχές

Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης μισθολογικής απόκλισης άνω του 5%, θα παρεμβαίνουν ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας, με δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών

Η υπουργός στάθηκε και στη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί σε νέο ευνοϊκό πλαίσιο μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων οδηγεί σε καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, αποτελώντας βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής.

Τέλος, σχολιάζοντας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η υπουργός αναφέρθηκε στον πλουραλισμό απόψεων στο κόμμα, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.