Υπουργικό Συμβούλιο: Κατώτατος μισθός με σενάριο - έκπληξη έως 930 ευρώ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

H θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών παραμένει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η βασική προτεραιότητα της τρέχουσας συγκυρίας, καθώς τόσο η Αθήνα, όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ώστε να εκτιμήσουν το μέγεθος της οικονομικής ζημίας από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου, το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα απλώσει αποτελεσματικό δίχτυ ασφάλειας πάνω από την ελληνική κοινωνία για όσο σοβεί η νέα διεθνής κρίση αποτυπώνεται στα δύο κύματα μέτρων οικονομικής στήριξης, που έχει ήδη ενεργοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και στη σημερινή του παρέμβαση από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός, την ώρα, πάντως, που ένα βασικό κυβερνητικό στοίχημα είναι η ανεμπόδιστη και χωρίς καθυστερήσεις ή πισωγυρίσματα υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και το σενάριο - έκπληξη

Όπως το θέτει, εξάλλου, έμπειρος κυβερνητικός αξιωματούχος η συνεπής εφαρμογή βασικών προεκλογικών υποσχέσεων, όπως είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – όσο βεβαίως τα απόνερα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή παραμένουν εντός ενός διαχειρίσιμου για τις ευρωπαϊκές οικονομίες πλαισίου – αποτελούν σαφές πειστήριο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η εισήγηση των Υπουργών Εργασίας Νίκης Κεραμέως και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη θα φθάσει τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 910 και έως τα 920 εύρω από 880, που είναι σήμερα καθ' οδόν προς την εκπλήρωση της δέσμευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο τέλος της 4ετίας θα φθάσει ή και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Το σενάριο -έκπληξη- σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH από κυβερνητικά στελέχη τοποθετεί το νέο κατώτατο μισθό στην «περιοχή» των 930 ευρώ.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η νέα αύξηση, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου διαμορφώθηκε βάσει των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων υπενθυμίζοντας ότι από το 2019, όταν ήταν στα επίπεδα των 650 ευρώ έχει καταγράψει αύξηση της τάξεως του 35,4%. Έτερη κυβερνητική πηγή τονίζει με νόημα ότι η σωρευτική τόνωση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε αυξήσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως σήμερα υπερβαίνει σαφώς τον αντίστοιχο πληθωρισμό, κάτι που συνεπάγεται ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί.

Επίσης ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος σημειώνει ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μία ακόμα «ψηφίδα» στις πολιτικές για αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη, όπως η ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ίδιο πρόσωπο επισημαίνει, εξάλλου, ότι η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά σημαντικών παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους, καθώς και το επίδομα γονικής άδειας.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Επίσης σημαντικά θέματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τόσο η ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ισχύς του οποίου λήγει στις 31 Αυγούστου 2026, καθώς και η παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.