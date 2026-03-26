Η Αθήνα κινείται για την μεταπολεμική «εξίσωση»

Είναι σαφές ότι μετά την επί του πεδίου αναβάθμιση της χώρας μέσω της ενσωμάτωσης πυροβολαρχιών Patriot, φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην αεράμυνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ η Αθήνα θα επιδιώξει να καταλάβει περίοπτη θέση και στο τραπέζι της μεταπολεμικής διευθέτησης στην περιοχή από τη Μέση Ανατολή έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπ' αυτό το πρίσμα δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα και η ανάληψη συγκεκριμένης διπλωματικής πρωτοβουλίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κατεύθυνση της εκτόνωσης της κρίσης. Ούτως ή άλλως, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και με τις περισσότερες χώρες του Κόλπου.

Όπως το θέτει κυβερνητικός αξιωματούχος με άριστη γνώση του διπλωματικού παρασκηνίου, η Αθήνα μπορεί να εκμεταλλευθεί τις προνομιακές σχέσεις, που διατηρεί με σημαίνουσες χώρες του Αραβικού Κόσμου, όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και να αξιοποιήσει τη φήμη της ως έντιμου και αξιόπιστου συνομιλητή τόσο των συγκεκριμένων κρατών όσο και του Ισραήλ.