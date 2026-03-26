Στο στόχαστρο του Χρυσοχοϊδη τα «κινητά κλαμπ» στους δρόμους

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, τα στοιχεία της τροχαίας έδειχναν πως ένας στους τρεις οδηγούς που σταματούσε σε μπλόκο ήταν μεθυσμένος.

Τα πράγματα πλέον είναι εντελώς διαφορετικά καθώς ο νέος ΚΟΚ σε συνδυασμό με τους εντατικούς ελέγχους που γίνονται σε κάθε πιθανό (αλλά κυρίως απίθανο) σημείο των πόλεων έχουν αποδώσει «καρπούς» και έχουν φέρει, ευτυχώς, μια νέα αντίληψη για το αλκοόλ και την οδήγηση.

Έμαθα χθες ότι ο Χρυσοχοϊδης έχει βάλει πλέον έναν νέο στόχο. Να μπει τέλος στα ΙΧ που κυκλοφορούν ως «κινητά κλαμπ» έχοντας επάνω τους ηχεία χιλιάδων ευρώ προκαλώντας τεράστια ηχορύπανση κυρίως τις βραδινές ώρες.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερωθεί μάλιστα για συγκεκριμένες ομάδες που έχουν μια «αγάπη» στα smart τα οποία, όπως βλέπετε στη φωτογραφία από ένα σχετικό μπλόκο της τροχαίας, τροποποιούν προκειμένου όλο το πίσω μέρος και οι πόρτες να χρησιμοποιηθούν για τα - αυτοσχέδια σε κάποιες περιπτώσεις -subwoofer.

Και μη νομίζετε ότι μιλάμε για λίγες περιπτώσεις. Το 2025 η τροχαία κατέσχεσε 76 smart που είχαν λάβει τη σχετική τροποποίηση. Οπότε εάν κρίνω από την επιμονή του Χρυσοχοϊδη με το αλκοτέστ, προβλέπω ότι ανάλογο θα είναι το αποτέλεσμα και σε αυτήν την περίπτωση.

Και για όσους το έχουν ξεχάσει, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, οι εκπομπές ρύπων και θορύβου «κοστίζει» 350 ευρώ και 60 ημέρες αφαίρεση του διπλώματος.