Κεραμέως για συγκέντρωση Τσίπρα: «Είδα πολύ από Μπαρτσελόνα αλλά καθόλου από Μέσι»

Την ένταξη περίπου 23.000 νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, τονίζοντας ότι γίνεται πράξη ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων που υπήρχε για πολλά χρόνια



Η υπουργός, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στο Action24, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται περίπου στο 13%. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντάς το «ασύλληπτο» και υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί το φύλο να παίζει ρόλο στην αμοιβή».

Η ίδια σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 11,1%, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλύοντας το νέο πλαίσιο που προωθείται μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας, η υπουργός ανέφερε ότι προβλέπονται σημαντικές αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη. Συγκεκριμένα, πριν από την πρόσληψη θα καθιερώνεται η υποχρέωση οι αγγελίες εργασίας να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, να μην ζητούνται προηγούμενες απολαβές των υποψηφίων και να γνωστοποιείται εκ των προτέρων το εύρος της αμοιβής.



Μετά την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι θα αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις μισθολογικές δομές, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις, ενώ σε περιπτώσεις διαφορών προβλέπεται η δυνατότητα παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα ισότητας.



Όπως υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, στόχος του πλαισίου είναι η διασφάλιση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων χαρακτηριστικών, σημειώνοντας ότι «ο μισθός πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο».

«Καρφιά» για Τσίπρα

Στο τέλος της συνέντευξης, η υπουργός σχολίασε και τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη φράση: «Είδα πολύ από Μπαρτσελόνα, αλλά καθόλου από Μέσι. Αυτή η ομιλία που είδαμε χθες, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε εκφωνηθεί το 2016, το 2017 ή το 2018. Ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, ακριβώς το ίδιο πακέτο προσφέρει το 2026. Όταν παρέδωσε την εξουσία, η ανεργία ήταν στο 18%, ενώ σήμερα είναι στο 7 με 9% ανάλογα με την περίοδο. Τότε είχαμε κατώτατο μισθό 650 ευρώ, σήμερα είμαστε 41,5% πάνω από αυτό».