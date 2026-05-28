Καρυστιανού για Τσίπρα: «Προκαλεί, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου»

Μεσάνυχτα Πέμπτης, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε αιχμηρά για πρώτη φορά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για «προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία» στις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση στο Θησείο, η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρθηκε εμμέσως στη Μαρία Καρυστιανού όταν ρώτησε τον συμπαρουσιαστή της, Αιμίλιο Χειλάκη: «Λες να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια; Να ανεβάσω ένα story;» παραπέμποντας στο σχετικό σποτ της κ. Καρυστιανού με το οποίο είχε προαναγγείλει την εκδήλωση για το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.



Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.



Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.



Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:



Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.



Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.



Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.



Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.