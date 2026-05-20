Άννα Ευθυμίου: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής των συντάξεων χηρείας

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου σχετικά με τις ανησυχίες που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χηρείας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα περικοπών για τους δικαιούχους. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις χηρείας, ακόμη και μέσω νομοθετικής παρέμβασης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Θέλουμε να καθησυχάσουμε και να διαβεβαιώσουμε όλους τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να προβούμε σε περικοπή των συντάξεων χηρείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε η κυρία Ευθυμίου. Όπως εξήγησε, το ζήτημα προέκυψε εξαιτίας μίας απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί στο υπουργείο και προς το παρόν υπάρχει μόνο μία περίληψη της απόφασης, που προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων.

«Υπάρχει μία περίληψη της απόφασης. Δεν μας έχει επιδοθεί, δεν την έχουμε δει. Όταν μας επιδοθεί, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο τεκμηριωμένη άποψη», είπε η κυρία Ευθυμίου, ωστόσο τόνισε ότι «υπάρχει πολιτική βούληση» και «αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα νομοθετήσει στην κατεύθυνση του να μην γίνει καμία περικοπή σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που θίγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας».



«Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των δικών μου αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων στο χαρτοφυλάκιό μου, οι συντάξεις χηρείας είναι είναι πρώτη προτεραιότητα. Αφορούν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, ευαίσθητο της κοινωνίας μας. Άρα μελετάται μία συνολική λύση στην κατεύθυνση της μη περικοπής τους. Σαφώς και υπό το πρίσμα προφανώς της τήρησης της ισότητας και της ισονομίας», κατέληξε.