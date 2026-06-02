Ψηφιακός ΕΦΚΑ: Σύνταξη ακόμη και σε 30 ημέρες

Σε πλήρη ψηφιακή μετάβαση περνά ο ΕΦΚΑ, με το νέο πληροφοριακό σύστημα και την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων να αλλάζουν ριζικά τον τρόπο απονομής των συντάξεων. Ο μεγάλος στόχος της διοίκησης είναι πλέον ξεκάθαρος, οι κύριες συντάξεις να εκδίδονται ακόμη και μέσα σε έναν μήνα.



Το νέο μοντέλο λειτουργίας του φορέα βασίζεται σε δύο κομβικά έργα που προχωρούν παράλληλα: το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και τη μαζική ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης των ασφαλισμένων.



Με την πλήρη ενεργοποίηση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού, ο e-ΕΦΚΑ φιλοδοξεί να αφήσει πίσω του τις εποχές όπου οι συνταξιούχοι περίμεναν ακόμη και δύο χρόνια για να λάβουν οριστική απόφαση σύνταξης.



Σήμερα ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει ήδη περιοριστεί περίπου στις 42 ημέρες. Ωστόσο, οι μεγάλες δυσκολίες εξακολουθούν να εντοπίζονται στις πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως η διαδοχική και η παράλληλη ασφάλιση, όπου απαιτούνται διασταυρώσεις στοιχείων από διαφορετικά πρώην ταμεία και παλαιά πληροφοριακά συστήματα που συχνά δεν «επικοινωνούν» αποτελεσματικά μεταξύ τους.



Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να φτάνουν ακόμη και τους έξι μήνες, ενώ σε πιο περίπλοκες υποθέσεις μπορεί να ξεπερνούν και αυτό το χρονικό όριο.



Η διοίκηση του φορέα εκτιμά ότι το νέο ΟΠΣ θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς για πρώτη φορά θα ενοποιηθούν περισσότερα από 180 διαφορετικά και κατακερματισμένα συστήματα και αρχεία σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.



Το νέο σύστημα θα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με κρίσιμους φορείς όπως η ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ, το μητρώο πολιτών και το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επιτρέποντας αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες και χρονοβόρες αναζητήσεις φακέλων.

Προχωρά η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου

Παράλληλα, προχωρά με ταχύ ρυθμό και το έργο ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου, το οποίο θεωρείται κομβικό κυρίως για τις επικουρικές συντάξεις και τις παλαιές ασφαλιστικές υποθέσεις.



Μέχρι σήμερα έχουν ήδη σαρωθεί περίπου 43 εκατομμύρια ασφαλιστικά έγγραφα, ενώ ο στόχος είναι έως τον Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί το 90%-95% της συνολικής ψηφιοποίησης.



Το επόμενο στάδιο αφορά τον έλεγχο, τη διόρθωση και την ενσωμάτωση των στοιχείων στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», ώστε κάθε ασφαλισμένος να διαθέτει πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού.



Η νέα διαδικασία αξιοποιεί τεχνολογία Intelligent Document Processing (IDP), μέσω της οποίας τα έγγραφα όχι μόνο ψηφιοποιούνται αλλά «διαβάζονται» αυτόματα, ταξινομούνται και συνδέονται με τα ασφαλιστικά στοιχεία κάθε πολίτη.



Στόχος είναι να εξαλειφθεί σταδιακά το λεγόμενο «χαρτώο βασίλειο» του ΕΦΚΑ, το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε βασική αιτία καθυστερήσεων, λαθών και ταλαιπωρίας.



Η βελτίωση αναμένεται να είναι ακόμη πιο αισθητή στις επικουρικές συντάξεις, όπου μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι αναγκάζονται πολλές φορές να αναζητούν φυσικούς φακέλους σε διαφορετικά ταμεία και αποθήκες αρχείων.



Με το νέο μοντέλο, οι υπηρεσίες θα έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου μέσω του ενιαίου ψηφιακού συστήματος.

Δημόσιο: 8 στις 10 συντάξεις εκδίδονται μέσα σε περίπου έναν μήνα

Ήδη, στο Δημόσιο, όπου η αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργεί πιο οργανωμένα, σχεδόν οκτώ στις δέκα συντάξεις εκδίδονται μέσα σε περίπου έναν μήνα, ενώ στις συντάξεις θανάτου η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και αυθημερόν.



Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ανοίξει πλέον και η συζήτηση για ενδεχόμενη σταδιακή κατάργηση της προσωρινής σύνταξης, τουλάχιστον για κατηγορίες ασφαλισμένων όπου η απονομή μπορεί να γίνεται πολύ γρήγορα.



Ωστόσο, στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης ξεκαθαρίζουν ότι η προσωρινή σύνταξη δεν πρόκειται να καταργηθεί συνολικά όσο εξακολουθούν να υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως λόγω διαδοχικής ασφάλισης, ελλιπών στοιχείων ή εκκρεμοτήτων με οφειλές.



Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες καλούν τους ασφαλισμένους να προετοιμάζονται εγκαίρως πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα όσοι έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα ταμεία ή διαθέτουν παλαιά ένσημα πριν από το 2000, καλούνται να προχωρούν έγκαιρα σε έλεγχο του ασφαλιστικού τους ιστορικού και σε καταμέτρηση ενσήμων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν «κενά» ή χαμένα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην τελική απονομή της σύνταξης.