Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Νέα ευκαιρία για δικαιούχους - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σε νέο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διατεθούν οι επιταγές που παρέμειναν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του φορέα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση συνολικά 2.208 διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών, η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης.

Η διαδικασία θα ακολουθήσει τα κριτήρια που προβλέπονται στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κατασκηνωτικού προγράμματος και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί από τον φορέα.

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους δικαιούχους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους, ώστε να διεκδικήσουν μία από τις 2.208 διαθέσιμες επιταγές.