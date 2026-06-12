ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Tα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026» αναρτήθηκαν την Παρασκευή (12/6) στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.



Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω.



Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.



Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης.

Η επιταγή διαμονής (voucher) σε παιδικές κατασκηνώσεις:

- Είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

- Ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου γονέα για τη διαμονή του παιδιού του στην παιδική κατασκήνωση. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση.

- Το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται σε σχετική ΚΥΑ.

- Δεν δίδεται σε έντυπη μορφή από την ΔΥΠΑ στους δικαιούχους. Ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.