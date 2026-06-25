Έρχεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων κοντά στη σύνταξη - Ποιοι θα ενταχθούν και τι προβλέπει

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για περίπου 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και θα υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ, αποτελώντας συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης δράσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η νέα παρέμβαση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους από 55 έως 67 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και χρειάζονται επιπλέον ένσημα για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Πού θα εργαστούν οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για διάστημα έως δύο ετών σε φορείς του Δημοσίου, δήμους, περιφέρειες και άλλους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι νέες συμβάσεις αναμένεται να καλύψουν κυρίως ανάγκες στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, αλλά και σημαντικά οργανικά κενά σε δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να προσμετρώνται στις μόνιμες θέσεις προσωπικού.

Η δράση συνοδεύεται από γενναία επιδότηση προς τους φορείς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το Δημόσιο θα καλύπτει το 75% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κάθε πρόσληψης, με την επιχορήγηση να εκτιμάται ότι θα φτάνει έως και τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο.

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται κανονικά, ώστε να προσμετρώνται στον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Δεύτερη ευκαιρία λίγο πριν τη σύνταξη

Το νέο πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλοί εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους λίγα χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση, αδυνατούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και, ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για να λάβουν πλήρη σύνταξη.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία, εξασφαλίζοντας τόσο ασφαλιστική κάλυψη όσο και τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα και στους δήμους και στους δημόσιους φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, εξαιτίας των αποχωρήσεων εργαζομένων που ολοκληρώνουν προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα.

Την επέκταση της δράσης επιβεβαίωσε και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 30.000 άνεργοι άνω των 55 ετών έχουν ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να στηριχθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε μια ηλικία όπου η επιστροφή στην εργασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά διαθέτουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Η επίσημη πρόσκληση της ΔΥΠΑ με τους τελικούς όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.