Συντάξεις χηρείας: Τέλος στην περικοπή μετά την τριετία - Προ των πυλών νομοθετική ρύθμιση

Λύση σε μια εκκρεμότητα που κρατούσε σε αγωνία χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χηρείας δίνει το υπουργείο Εργασίας, καταθέτοντας το επόμενο διάστημα νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά τη μείωση της παροχής μετά την πάροδο της τριετίας.

Μέχρι σήμερα, οι συνταξιούχοι που υπάγονταν στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να δουν τη σύνταξη χηρείας να περιορίζεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Με τη νέα παρέμβαση, η περικοπή ακυρώνεται οριστικά, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από όσους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η σχετική διάταξη.

Τη νομοθετική πρωτοβουλία προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση θα κατατεθεί άμεσα και θα περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις για τις συντάξεις χηρείας.

Ειδικότερα, καταργείται οριστικά η διάταξη που προέβλεπε την περικοπή της σύνταξης μετά την πάροδο της τριετίας για όσους απέκτησαν δικαίωμα σύνταξης χηρείας με το ισχύον καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών οι δικαιούχοι στους οποίους η μείωση δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, ενώ διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά διπλή εθνική σύνταξη στις περιπτώσεις όπου αυτή προκύπτει από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως συμβαίνει στις συντάξεις χηρείας.

«Κόβεται» το ψαλίδι 50% που ίσχυε λόγω νόμου Κατρούγκαλου

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να ενεργοποιείται το ψαλίδι 50% που ίσχυε λόγω εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ στις περιπτώσεις σώρευσης διαφορετικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται και η δεύτερη εθνική σύνταξη.

Η ρύθμιση θα έχει άμεσο όφελος τόσο για όσους είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους, καθώς οι αποδοχές τους θα επανέλθουν στο 70% της σύνταξης του θανόντος, όσο και για εκείνους που ανέμεναν την εφαρμογή της περικοπής το επόμενο διάστημα, οι οποίοι δεν θα δουν τελικά καμία μεταβολή στο ποσό που λαμβάνουν.

Η κ. Κεραμέως συνέδεσε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με την υπεραπόδοση που κατέγραψε το υπουργείο Εργασίας το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας ότι τα έσοδα ξεπέρασαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, μέρος του δημοσιονομικού αυτού χώρου αξιοποιήθηκε ήδη για τη μείωση φορολογικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς και για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, ενώ πλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την οριστική επίλυση ενός ακόμη χρονίζοντος ζητήματος που αφορά τις συντάξεις χηρείας.

Με την κατάθεση της σχετικής διάταξης, το υπουργείο επιδιώκει να κλείσει μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος, αποκαθιστώντας την ασφάλεια δικαίου για χιλιάδες οικογένειες που τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν αντιμέτωπες με τον κίνδυνο σημαντικών μειώσεων στις συντάξεις χηρείας.