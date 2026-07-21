Ψηφίζεται η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας - «Τέλος στην ομηρία» λέει η Κεραμέως

Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, η υπουργός Εργασίας μίλησε για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί δέκα ολόκληρα χρόνια.



«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου», υποστήριξε, λέγοντας πως με τη ρύθμιση «χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους».



«Ήταν διάταξη σκληρή, που χτυπούσε τους ανθρώπους στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Είχαν χάσει τον άνθρωπο τους και αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.



Όπως εξήγησε, με την τροπολογία καταργείται η περικοπή των κύριων συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας από το 70% στο 35%, λέγοντας πως υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή, οι οποίοι, στο τέλος Αυγούστου, θα δουν την κύρια σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν να διπλασιάζεται, και θα λαμβάνουν εφόρου ζωής τη διπλάσια αυτή σύνταξη.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης



«Καλως ήρθατε και ας αργήσατε. Είναι ημέρα δικαίωσης για εμάς σήμερα», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης , τονίζοντας πως όταν το κόμμα του ζητούσε μετ’επιτάσεως την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας, η ΝΔ μιλούσε για «πράσινα λεφτόδεντρα».



«Μαζευτείτε! Εσείς τσακίσατε τους μισθούς και κόψατε τις συντάξεις. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, ενημερώνοντας πάντως πως το κόμμα του θα υπερψηφίσει την κυβερνητική τροπολογία, παρά τις επιμέρους ενστάσεις και παρατηρήσεις.



Η Νίκη Κεραμέως πάντως «κάρφωσε» το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του «αγωνία» να «πιστωθεί κάτι», υποστηρίζοντας πως η ρύθμιση δεν ήρθε νωρίτερα, λόγω των νομικών προβλημάτων, αλλά και της έλλειψης χρημάτων. «Θέλω να πιστεύω πως το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα της Βουλής θα ψηφίσουν θετικά», κατέληξε η ίδια, με το ΠΑΣΟΚ να αναμένεται να υπερψηφίσει τη διάταξη, όπως και το ΚΚΕ.