Χατζηβασιλείου: «Είμαστε σε ετοιμότητα για την ασφάλεια στο Ορμούζ, την επόμενη μέρα»

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου στην περιοχή εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

«Είμαστε σε ετοιμότητα, ως χώρα, για την ασφάλεια στο Ορμούζ, την επόμενη μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, «ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος».

«Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη τον ενεργό ρόλο της χώρας στη θαλάσσια ασφάλεια, σημειώνοντας ότι «οι Έλληνες και οι Ιταλοί είναι αυτοί που ουσιαστικά συμμετέχουν στην επιχείρηση "Ασπίδες" για τη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα», ενώ υπενθύμισε ότι τη διοίκηση της δύναμης έχει αναλάβει ο αρχιπλοίαρχος Πιτυκάκης.

«Καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο»

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για μια πραγματικότητα που «αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα ως εισβολή και κατοχή».

Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, επισημαίνοντας πως «η εθνική μας θέση, απαράλλαχτη και σταθερή, είναι η επανένωση της Κύπρου μέσω της ομοσπονδίας, καμιά συζήτηση για λύση δύο κρατών, καμία συζήτηση για de facto ή de jure διχοτόμηση της Μεγαλονήσου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Αθήνα συνεχίζει να συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Ανησυχία για τη Μέση Ανατολή και την ενέργεια

Ο υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό κανονικότητα, γι' αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζουμε τη σημασία της ανάληψης μέτρων, ούτως ώστε να έρθει η αποκλιμάκωση στο πεδίο», είπε.

Επισήμανε ότι κάθε κρίση στην περιοχή αυξάνει το ενεργειακό κόστος και επηρεάζει συνολικά τις τιμές των αγαθών, ενώ αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για προσιτή ενέργεια, το οποίο συνδυάζει μέτρα άμεσης ανακούφισης των πολιτών με μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν διαθέτει μηχανισμό επιβολής πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς αυτές καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναφερόμενος στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στις συζητήσεις για το ρωσικό LNG, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται στις Βρυξέλλες.

«Η χώρα μας έχει παράσχει πολύπλευρη υποστήριξη στην Ουκρανία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη συνέχιση «νομικά τεκμηριωμένων και κυρίως στοχευμένων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουν δυσανάλογα τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η εξωτερική πολιτική βασίζεται σε αρχές και θέσεις»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «ακολουθούμε εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και προτεραιότητά μας είναι να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον στο σύνολό του προς όφελος πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων».