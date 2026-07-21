Κώτσηρας: Απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών

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Ως «μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα των ανηλίκων» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών,Γιώργος Κώτσηρας, τις νέες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Οι ρυθμίσεις εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ» και προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες τόσο για τη χρήση όσο και για τη διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών.

«Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους»

Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε στη Βουλή:

«Βλέποντας τα στοιχεία της τροχαίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρήσαμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους συμπολίτες μας».

Όπως σημείωσε, στόχος των νέων διατάξεων είναι «να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα των ανήλικων, κατά κύριο λόγο, συμπολιτών, αλλά και να υπάρξει και ένα πιο αυστηρό και πιο δομημένο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ήδη ισχύουν υποχρεώσεις όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού κατά την οδήγηση και οι κανόνες για την προστασία όσων κινούνται τη νύχτα, ωστόσο πλέον τίθενται νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Οι πέντε αλλαγές στο νέο πλαίσιο

Με βάση τις νέες διατάξεις:

1. Απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών.

2. Αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνους δρόμους

Αυστηροποιούνται σημαντικά οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.

3. Υποχρεωτικά έγγραφα και αποδεικτικό ασφάλισης

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει να φέρουν κατά την οδήγηση νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων.

5. Απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης σε ανήλικους

Απαγορεύεται πλέον η πώληση, η εκμίσθωση ή η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο οχημάτων

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Στο μητρώο θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές και να ενισχυθεί η εποπτεία του νέου πλαισίου.

«Ένα ακόμη βήμα για την οδική ασφάλεια»

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας χαρακτήρισε τις νέες ρυθμίσεις «ένα ακόμα βήμα» για την προστασία των πολιτών.

«Προκειμένου να ενισχύσουμε και τους μηχανισμούς που προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας, να δημιουργήσουμε μία ακόμα πιο ενισχυμένη κουλτούρα οδικής ασφάλειας σε όλους», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ο συνδυασμός αυστηρότερου πλαισίου, κυρωτικού μηχανισμού και ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί «ένα σημαντικό εργαλείο που η Ελληνική Πολιτεία ήδη αξιοποιεί».