Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας, ανακοίνωσε η Κεραμέως

Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας η Νίκη Κεραμέως.



Η υπουργός Εργασίας γνωστοποίησε πως με διάταξη που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, δίχως τη μείωση στο 35%. Η ίδια υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις δύο εθνικές συντάξεις.

«Κλείνει μια εκκρεμότητα ετών»

«Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, οι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη συγκεκριμένη παρέμβαση, δεδομένου ότι το πρώτο τετράμηνο του ‘26 τα έσοδα υπερβαίνουν κατά 517 εκατ. ευρώ το στόχο του μεσοπροθεσμου, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.



Αναφερόμενη στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την ισότητα στην εργασία, η Νίκη Κεραμέως τόνισε πως η αμοιβή καθορίζεται από τη δουλειά, την προσφορά και την αξία του εργαζομένου κι όχι από το φύλο του, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικώς με τη στάση που θα κρατήσει στο νομοσχέδιο.