Δένδιας - Ανδρουλάκης: Συνάντηση σε κλίμα συναίνεσης για την εθνική άμυνα

Συνάντηση με τον Νίκο Δένδια είχε σήμερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης , κατόπιν αιτήματός του, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Κατά την υποδοχή του κ. Ανδρουλάκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων, και ιδιαίτερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα άμυνας συνιστούν εθνική υπόθεση και δεν αποτελούν ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης ή κόμματος.



«Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας. Γι’ αυτό και πήραμε την πρωτοβουλία σήμερα να είμαστε εδώ για να μας ενημερώσετε και να μας δείξετε αυτά τα νέα βήματα που έχουν γίνει που είναι πολύ κρίσιμα ιδιαίτερα σε μία εποχή που έχουμε πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και πολύ σημαντικές αλλαγές.

Και αυτές οι σημαντικές αλλαγές πρέπει να μας κάνει όλους πολύ σοβαρούς ,πολύ υπεύθυνους και να βλέπουμε πάντα τη χώρα μας με το βλέμμα στις επόμενες γενιές για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.



Την επίσημη ενημέρωση προς την αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης.



Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου.