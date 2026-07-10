Οι τράπεζες προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των συντάξεων την επόμενη διετία

Οδεύουμε, νομοτελειακά στην δημιουργία συμπληρωματικών ιδιωτικών συντάξεων μέσα από το τραπεζικο-ασφαλιστικό σύστημα, δηλώνουν οι τράπεζες, προτιθέμενες να δραστηριοποιηθούν μέσα στην επόμενη διετία στο θέμα των συντάξεων.

Άλλωστε, η πρόσφατη κινητικότητα με την είσοδο των τραπεζών στον χώρο των ασφαλιστικών είτε με εξαγορές (Eθνική Ασφαλιστική, Allianz, Eurolife, Eυρώπη) είτε με συνεργασίες (Generali, Ergo, NN) ήταν η έναρξη του ενδιαφέροντος των τραπεζών για τις συντάξεις και τις αποταμιεύσεις.

Η πανευρωπαϊκή κινητικότητα και τα αδιέξοδα από το παλαιότερο αναδιανεμητικό σύστημα

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον προωθεί τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ που ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στα ευρωπαϊκά κράτη έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τα μοντέλα συντάξεων με αναδιανεμητικό σύστημα και την αλληλεγγύη των γενεών, καθώς οι εισφορές των νεότερων εργαζόμενων δεν επαρκούν για τις συντάξεις των παλαιότερων. Οι επιλογές των κρατών μελών της ΕΕ είναι είτε να αυξήσουν τις εισφορές, κάτι που δεν θέλουν επ’ ουδενί οι επιχειρήσεις, είτε τα χρόνια εργασίας -αντιδρούν πανευρωπαϊκά οι εργαζόμενοι- άρα απομένει να προχωρήσουν στην διεύρυνση των αποταμιευτικών προϊόντων και των Επαγγελματικών Ταμείων. Οι ασφαλιστικές κατέχουν και τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες.

Δημιουργία και διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων και ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων

Μετά την κατάθεση του πρόσφατου νομοσχεδίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία (ΤΕΑ), στον ορίζοντα φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί άμεσα μία συνεργασία των ελληνικών τραπεζών με τις ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύστημα 3 πυλώνων, όπου οι ασφαλιστικές και οι τράπεζες θα καλύπτουν και θα διαχειρίζονται τα κεφάλαια και των Επαγγελματικών Ταμείων που θα δίνουν τις επικουρικές συντάξεις στους μελλοντικούς συνταξιούχους (όσους έχουν μπει στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία) και θα λειτουργούν επικουρικά στις βασικές συντάξεις μέσω ιδιωτικών επενδυτικών προγραμμάτων.

