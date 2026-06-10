Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Μπαίνουν» 30.000 επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα

Καλά νέα για χιλιάδες πολίτες που είχαν μείνει εκτός του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026 φέρνει η ηγεσία της ΔΥΠΑ, καθώς δρομολογείται σημαντική διεύρυνση του αριθμού των ωφελούμενων. Όπως γνωστοποίησε ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ Βασίλης Γεωργιάδης, «κλειδώνει» η αύξηση κατά 30.000 επιπλέον επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤnews, η ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, θα επιτρέψει την ένταξη των πρώτων 30.000 επιλαχόντων που δεν είχαν αρχικά συμπεριληφθεί. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη επιπλέον δικαιούχων στο πρόγραμμα για φθηνές διακοπές.



Συνολικά, στους 300.000 ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 30.000 πολίτες, με την ένταξή τους να γίνεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ενώ θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν αλλάζει η διαδικασία ούτε τα ήδη ανακοινωμένα αποτελέσματα, καθώς η επέκταση αφορά αποκλειστικά επιλαχόντες.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ, όπου έχουν κατατεθεί περίπου 150.000 αιτήσεις για 70.000 επιταγές. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται έως την Παρασκευή (12/6), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τη Βόρεια Εύβοια και τη Θεσσαλία, με δυνατότητα παραμονής έως και 30 ημέρες στις κατασκηνώσεις των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.