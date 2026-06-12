Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Ιουνίου

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Συνολικά 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθούν σε 48.150 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 15 Ιουνίου, θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και

από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: