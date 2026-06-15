Νέο Μητρώο Επιδομάτων: Στο μικροσκόπιο ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ - Πλήρης «ακτινογραφία» των δικαιούχων

Σε τροχιά αναμόρφωσης εισέρχεται το σύστημα κοινωνικών επιδομάτων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού καταγραφής όλων των κρατικών παροχών προς τους πολίτες, ανοίγοντας τον δρόμο για επανεξέταση των κριτηρίων και του τρόπου χορήγησής τους τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δεκάδες επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται μέσω του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ και άλλων φορέων του Δημοσίου, με στόχο να αποκτηθεί για πρώτη φορά πλήρης εικόνα των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος.

Η νέα βάση δεδομένων αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου κοινωνικής πολιτικής, καθώς θα επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των επιδομάτων σε πραγματικό χρόνο και τη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ διαφορετικών φορέων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι βασικός στόχος είναι η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται σε όσους πραγματικά τις έχουν ανάγκη, περιορίζοντας παράλληλα φαινόμενα αλληλοεπικαλύψεων ή πολλαπλών επιδοτήσεων χωρίς αντίστοιχα κοινωνικά κριτήρια.

Στο τραπέζι νέος σχεδιασμός των παροχών

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε ένα ενιαίο σύστημα θεωρείται ότι θα αποτελέσει τη βάση για έναν ευρύτερο επανασχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής στήριξης.

Ουσιαστικά, το κράτος θα μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια ποια επιδόματα λαμβάνει κάθε δικαιούχος, ποιο είναι το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που εισπράττει και ποια είναι η πραγματική οικονομική του εικόνα.

Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε επανεξέταση εισοδηματικών, περιουσιακών και κοινωνικών κριτηρίων για μια σειρά παροχών, με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Δημοσιονομικός έλεγχος και καλύτερη στόχευση στις παροχές

Παράλληλα, η δημιουργία του μηχανισμού συνδέεται άμεσα με την ανάγκη στενότερης παρακολούθησης του δημοσιονομικού κόστους των κοινωνικών παροχών.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το συνολικό κόστος των επιδοματικών πολιτικών και τη συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι μελλοντικές παρεμβάσεις θα κινούνται περισσότερο στη λογική της στοχευμένης στήριξης παρά της οριζόντιας επιδοματικής πολιτικής, με έμφαση στους οικονομικά ασθενέστερους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τι μπορεί να αλλάξει

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες αποφάσεις για περικοπές ή συγχωνεύσεις επιδομάτων, η δημιουργία του νέου μηχανισμού θεωρείται από πολλούς το πρώτο βήμα για σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο κοινωνικών παροχών.

Μεταξύ των σεναρίων που συζητούνται περιλαμβάνονται η αναθεώρηση εισοδηματικών κριτηρίων, η καλύτερη στόχευση δικαιούχων, η αποφυγή διπλών ενισχύσεων για το ίδιο νοικοκυριό και η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε επιδόματος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν οι αλλαγές θα περιοριστούν σε τεχνικές βελτιώσεις ή αν θα αποτελέσουν την αφετηρία μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, με άμεσο αντίκτυπο σε εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων.