e-ΕΦΚΑ: Ξεκινά η αποστολή των voucher για τις παιδικές κατασκηνώσεις του 2026

Σήμερα, Παρασκευή 05.06.2026, ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Φορέα για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026, όπως έχει κάνει γνωστό η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Ως εκ τούτου, ξεκινάει σταδιακά και η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους μέσω e-mail, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 07.06.2026.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.



Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών (voucher), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.