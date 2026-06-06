Νέο πακέτο 350 ευρώ τον μήνα για οφειλέτες με κατασχέσεις - Όλα τα νέα μέτρα

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Μια πρόσθετη οικονομική «ανάσα» έως και 350 ευρώ τον μήνα για όσους έχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες και έχουν υποστεί κατασχέσεις προβλέπει το νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, με τις νέες ρυθμίσεις να τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο.

Αύξηση ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, από 1.250 ευρώ που ίσχυε από το 2015.

Στόχος είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων των κατασχέσεων στην καθημερινή ρευστότητα των οφειλετών.

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης με εξόφληση 25%

Για πρώτη φορά θεσπίζεται δυνατότητα πλήρους άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το μέτρο.

Η ρύθμιση θα συνοδεύεται από αίτηση του οφειλέτη και ένταξη των υπόλοιπων χρεών σε ρύθμιση προς την εφορία, ενώ θα ισχύει άπαξ ανά οφειλέτη.

Ποιοι επωφελούνται – Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Από τις νέες παρεμβάσεις εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ (Μάρτιος 2026):

4,7 εκατ. ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη

1,685 εκατ. βρίσκονται ήδη σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

2,3 εκατ. βρίσκονται σε καθεστώς πιθανών κατασχέσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές της περιόδου της ενεργειακής κρίσης που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω myAADE από τον Ιούλιο έως το τέλος του 2026.

Αντίστοιχη ρύθμιση θα ισχύσει και για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό:

Μείωση ορίου ένταξης στα 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ

Δυνατότητα ρύθμισης έως 240 ή 420 δόσεις

Επέκταση «κουρέματος» οφειλών

Δυνατότητα προστασίας κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η κυβέρνηση στοχεύει σε πιο ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, δίνοντας –όπως αναφέρεται– δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ανακτήσουν ρευστότητα και φορολογική ενημερότητα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ρυθμίσεων.