Ο «χάρτης πληρωμών» από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου

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Συνολικό ποσό ύψους 69.437.917,18 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 84.334 δικαιούχους κατά το διάστημα από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2026, μέσω των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας ΥΠηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι καταβολές αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ανεργίας, εφάπαξ παροχές, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, εργατικών ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου θα διατεθούν 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:

19 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πάνω από 84.000 οι δικαιούχοι

Συνολικά, περισσότεροι από 84.000 πολίτες θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέσα στην εβδομάδα, στο πλαίσιο της τακτικής χρηματοδότησης κοινωνικών παροχών και προγραμμάτων στήριξης της εργασίας.

Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με την κατηγορία της παροχής και τον φορέα καταβολής.