ΔΥΠΑ: Δείτε τα αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων – Ποιοι παίρνουν 17.500 ευρώ

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία».

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.700 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου

3η δόση ύψους 6.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις της ΔΥΠΑ, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Ενστάσεις εντός 10 ημερών

Ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).



Παράλληλα, η ΔΥΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, να καταστεί δυνατή η ένταξη και των εγκεκριμένων αιτήσεων που δεν θα χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.



Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».