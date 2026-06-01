Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ξεκίνησε η περίοδος χρήσης των επιταγών του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ και χιλιάδες δικαιούχοι αναζητούν ήδη πώς μπορούν να ενεργοποιήσουν το voucher τους, να κάνουν κράτηση και να αξιοποιήσουν τις επιδοτούμενες διακοπές τους.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού και έχει διάρκεια 13 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα για επιδοτούμενες διακοπές έως και τον Ιούνιο του 2027.

Τι είναι το voucher του Κοινωνικού Τουρισμού

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού είναι ένας μοναδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και στα ωφελούμενα μέλη του.

Το voucher δεν λειτουργεί ως χρηματικό ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Πώς γίνεται η κράτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το κατάλυμα που επιθυμούν να επιλέξουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ και να προχωρήσουν σε συνεννόηση για τη διαθεσιμότητα και την κράτηση.

Η ύπαρξη voucher δεν σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο στις ημερομηνίες που επιθυμεί ο δικαιούχος, γι’ αυτό και συνιστάται έγκαιρη επικοινωνία με το κατάλυμα.

Μετά την κράτηση, η επιταγή ενεργοποιείται με την άφιξη του δικαιούχου στο κατάλυμα και την καταχώριση των στοιχείων του από τον πάροχο.

Πόσες διανυκτερεύσεις καλύπτει

Στη γενική περίπτωση, το πρόγραμμα καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις σε συμμετέχοντα καταλύματα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται περισσότερες διανυκτερεύσεις χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή.

Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κάλυψη για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία - με εξαίρεση τις Σποράδες - όπου παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όμως αυτά δεν χορηγούνται ανεξάρτητα από τη διαμονή.

Η έκδοση εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού γίνεται μόνο όταν ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το voucher του για κράτηση σε συμμετέχον κατάλυμα νησιωτικού προορισμού.

Η ιδιωτική συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Για την έκδοση των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πότε λήγει το voucher

Οι επιταγές του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 17 Ιουνίου 2027, ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διανυκτερεύσεις.

Κατ' εξαίρεση, η επιστροφή με πλοίο μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 18 Ιουνίου 2027, εφόσον η τελευταία διανυκτέρευση έχει γίνει στις 17 Ιουνίου.

Αυξημένη επιδότηση σε συγκεκριμένες περιόδους

Η επιδότηση των καταλυμάτων αυξάνεται κατά 20% κατά τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η προσαύξηση αυτή ισχύει ολόκληρο τον χρόνο για καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι καλό είναι να ελέγχουν αν το κατάλυμα συμμετέχει στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ πριν προχωρήσουν σε κράτηση, να επιβεβαιώνουν τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας και να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν ιδιωτική συμμετοχή που προβλέπεται.

Ειδικά για δημοφιλείς προορισμούς και περιόδους υψηλής ζήτησης, η έγκαιρη κράτηση θεωρείται καθοριστική, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται γρήγορα.