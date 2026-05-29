Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 5 Iουνίου

Ποιοι θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους, κατά την περίοδο από 1 έως 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και στις 3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

