Πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Κλαδική πανελλαδική απεργία στις 17 Ιουνίου 2026 αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ).



Παράλληλα, η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 11:00 το πρωί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καλώντας επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα.

Κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης, μέσω κρίσεων, με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία.

Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα με πλήρη διαφάνεια και συμμετοχή ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων και όχι από μία Ανώνυμη Εταιρία.

Διασφάλιση των πόρων του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, με την αποτελεσματική ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές των υπηρεσιών ελέγχου του e-ΕΦΚΑ για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής.

Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών στους εργαζόμενους του e-ΕΦΚΑ, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, σημαντική αύξηση του αφορολόγητου και λήψη ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι και απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας, της ζωής και της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας.



Η υλοποίηση των παραπάνω αιτημάτων είναι αναγκαία για την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες, καθώς και για τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας της ίδιας της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης», επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ.