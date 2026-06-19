Ο «χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου

Περισσότερα από 1,38 δισ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους κατά το διάστημα από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ βοηθήματα.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων, στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για διάφορες παροχές.

Η μεγαλύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου, όταν θα πιστωθούν συνολικά 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 συνταξιούχους για την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, κατά το διάστημα 22 έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ προβλέπονται πληρωμές που αφορούν επιδόματα, παροχές και προγράμματα απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

16 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 15.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

50.000 ευρώ θα διατεθούν σε 85 δικαιούχους φορείς που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οι καταβολές ξεκινούν την Κυριακή 22 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 26 Ιουνίου, με τις συντάξεις Ιουλίου να αποτελούν τη μεγαλύτερη πληρωμή της περιόδου, καθώς ξεπερνούν τα 1,32 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα.