Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το μέτρο αφορά 974.892 οικογένειες, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240,1 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το επίδομα χορηγείται σε γονείς εξαρτώμενων τέκνων, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2025, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Συνολικό εισόδημα έως 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι:

αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τη φορολογική διοίκηση, δεν δεσμεύεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς.

Τι ισχύει για όσους απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2025.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο νέο εξαρτώμενο τέκνο θα καταβληθεί με εμβόλιμη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα έχει δηλωθεί η σχετική μεταβολή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Εφόσον το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στους δύο γονείς, το ποσό θα καταβληθεί ισόποσα σε καθέναν. Αν το τέκνο έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μόνο από έναν γονέα, τότε ολόκληρη η ενίσχυση θα πιστωθεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο.