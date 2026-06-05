Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ - από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα - για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28%, η οποία είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό.



Στις σχετικές ανακοινώσεις προέβη από βήματος ο Κυριάκος Πιερρακάκης με αφορμή σχετική επίκαιρη ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου της ΝΔ.



«Είναι μια πράξη Δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Δεν είναι αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, καθώς δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε», τόνισε ο υπουργός, τασσόμενος υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας.



Όπως επεσήμανε, η Πολιτεία οφείλει να δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όσους επλήγησαν από την οικονομική κρίση, καθώς κατά τον ίδιο, η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο για τους πολλούς.



«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας πως το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει «να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι του χθες».