Σύντομη συνάντηση Πιερρακάκη-Μακρόν: Τι συζήτησαν στο Ελιζέ για οικονομία, άμυνα και επενδύσεις

Σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Παρίσι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των επαφών που είχε ο Έλληνας υπουργός με τον γενικό γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert, επιβεβαιώνοντας το στενό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού σε μια περίοδο αυξημένων ευρωπαϊκών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Ενώ, κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ