Πιερρακάκης στο Reuters: «Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027»

Σε μια κίνηση με ισχυρό οικονομικό και συμβολικό αποτύπωμα, η Ελλάδα επιταχύνει τη στρατηγική αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, προχωρώντας σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης.

Όπως αποκάλυψε στο Reuters ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η χώρα σχεδιάζει μέσα στον επόμενο μήνα να εξοφλήσει ποσό ύψους 6,9 δισ. ευρώ από τα πρώτα δάνεια που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο δημοσιονομικής εξυγίανσης, με τον υπουργό να επισημαίνει ότι, μέσω των πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος αναμένεται να ακολουθήσει καθοδική τροχιά, προσεγγίζοντας το 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Πρόκειται για έναν φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο, που αντανακλά τη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στο έργο του Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), αποδίδοντας εύσημα στα στελέχη του για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους. Δεν δίστασε, μάλιστα, να τους χαρακτηρίσει «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης, αναγνωρίζοντας την τεχνοκρατική συμβολή τους σε μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της οικονομικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ