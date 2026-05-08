«Έψαχνα λεφτά»: Ο Γιώργος Αυτιάς απαντά στον FLASH για τα «χωριά ΑμεΑ» που προκάλεσαν αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόσφατη ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπήσχετικά με τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑμεΑ.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε, μεταξύ άλλων, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πρότυπα κοινωνικά κέντρα, δομές εκπαίδευσης γονέων παιδιών ΑμεΑ, θεσμοθέτηση προσωπικού βοηθού αλλά και δημιουργία «ευρωπαϊκών χωριών» για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η παρέμβασή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ε.Σ.Α.με.Α. και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, οι οποίες έκαναν λόγο για προτάσεις που παραπέμπουν σε ιδρυματική λογική και έρχονται σε αντίθεση με τη σύγχρονη προσέγγιση της αποϊδρυματοποίησης και της διαβίωσης μέσα στην κοινότητα.

Η ΕΣΑμεΑ, μάλιστα, χαρακτήρισε τα «χωριά ΑμεΑ» ως «νέες Σπιναλόγκες», υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία κλειστών δομών οδηγεί σε απομόνωση και γκετοποίηση των ατόμων με αναπηρία.

«Εγώ έπρεπε να βρω λεφτά. Τίποτα άλλο»

Μιλώντας στον FLASH, ο Γιώργος Αυτιάς απάντησε στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν πρότεινε συγκεκριμένο μοντέλο δομών, αλλά επιχείρησε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έπειτα από αιτήματα γονέων παιδιών ΑμεΑ.

«Με ρώτησαν οι γονείς τι θα γίνουν τα παιδιά μας άμα φύγουμε από τη ζωή. Εγώ έπρεπε να βρω λεφτά. Αυτό, τίποτα άλλο. Έκανα αίτηση για χρηματοδότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, η υλοποίηση και ο σχεδιασμός των δομών δεν αποτελούν δική του αρμοδιότητα: «Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα άλλων. Δεν εξειδικεύω εγώ τι θα γίνει».

«Καλά κάνουν και ασκούν κριτική, όπου υπάρχει θέμα να διορθωθεί το ξέρουν καλύτερα»

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε από την ΕΣΑμεΑ, σημείωσε: «Οι άνθρωποι καλά κάνουν και κάνουν την κριτική. Όπου υπάρχει θέμα να διορθωθεί το ξέρουν καλύτερα. Αλλά εγώ έπρεπε να βρω λεφτά».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει προτείνει συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας ή διαβίωσης: «Δεν ξέρω εγώ από μοντέλο. Καθόλου. Απλώς παρέθεσα μερικά πράγματα που κάνουν οι ξένοι».

Σε ερώτηση σχετικά με τις αναφορές περί ιδρυματοποίησης, ο ευρωβουλευτής απάντησε: «Δεν υπάρχει. Όχι παιδιά. Μακριά από εμένα. Αυτά είναι λόγια δικά τους». Και πρόσθεσε: «Η δήλωσή μου είναι ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί αυτό, αλλά πόσα ευρώ θα χρηματοδοτήσει. Τον τρόπο θα τον δείξουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι».

«Ξέρετε πόσα παιδιά είναι πεταμένα αυτή την ώρα;»

Ο Γιώργος Αυτιάς επέμεινε ότι η παρέμβασή του ξεκίνησε από την αγωνία γονέων παιδιών με αναπηρία για το μέλλον των παιδιών τους: «Εμένα με νοιάζει που μου λένε οι γονείς τι θα γίνουν τα παιδιά. Ξέρεις πόσα παιδιά είναι πεταμένα αυτή την ώρα;».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «παρεξήγηση» τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από την ερώτησή του: «Έγινε τρομερή παρεξήγηση».

Μάλιστα, όπως ανέφερε στον FLASH επικοινώνησε και με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη, στον οποίο εξήγησε τη θέση του και ότι «η δουλειά του δεν είναι η διαδικασία γιατί δεν είναι ειδικός».