Από τα «Εμπόδια» στην Ελευθερία: Αργεί η επόμενη μέρα της μετακίνησης για τα άτομα με αναπηρία

Η εικόνα ενός συμπολίτη μας σε αμαξίδιο να περιμένει σε μια στάση, αναρωτώμενος αν το επόμενο λεωφορείο θα έχει λειτουργική ράμπα, ή ενός ατόμου με οπτική αναπηρία που προσπαθεί να προσανατολιστεί στις δαιδαλώδεις αποβάθρες του Ηλεκτρικού, αποτελεί μια καθημερινή υπενθύμιση των χρεών που έχει η πολιτεία απέναντι στην ισονομία.

Στη πρόσφατη διυπουργική συνέντευξη Τύπου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δεν περιορίστηκε σε ευχολόγια. Παρουσίασε έναν οδικό χάρτη 10 σημείων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 129 εκατομμυρίων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ο οποίος υπόσχεται να μετατρέψει την προσβασιμότητα από «πολυτέλεια» σε αυτονόητο δικαίωμα.

Το τέλος της «αόρατης» αναμονής

Η καρδιά του σχεδίου χτυπά στον δρόμο. Με την προσθήκη 210 νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως το 2028, ο στόχος είναι διπλός: 0και σύγχρονα οχήματα που δεν «αποκλείουν» κανέναν. Ήδη, όπως σημείωσε ο κ. Κυρανάκης, το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέτει πλέον ράμπες, ενώ οι 3.000 δωρεάν μετακινήσεις με ειδικά οχήματα για εργασία ή προσωπικές ανάγκες αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν.

Η «ανάσταση» της γραμμής 1 και η ψηφιακή εποχή

Ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1), που συχνά αποτελεί τον αδύναμο κρίκο λόγω παλαιότητας, μπαίνει σε τροχιά ριζικής ανανέωσης. Δέκα επιπλέον συρμοί αναβαθμίζονται πλήρως με ειδικές θέσεις και συστήματα συγκράτησης αμαξιδίων, ενώ οι 24 σταθμοί του δικτύου θα αποκτήσουν βελτιωμένους ανελκυστήρες και φωτισμό. Η φιλοδοξία είναι εντυπωσιακή: οι καθημερινές μετακινήσεις ΑμεΑ στον Ηλεκτρικό να εκτιναχθούν από τις 4.000 στις 10.000 έως το 2029. Παράλληλα, η τεχνολογία επιστρατεύεται για να γίνει ο «ξεναγός» των ατόμων με οπτική αναπηρία. Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή στον σταθμό της Ακρόπολης, ένα σύστημα ψηφιακής καθοδήγησης θα επεκταθεί σε όλους τους σταθμούς Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας αυτονομία εκεί που πριν χρειαζόταν πάντα ένας τρίτος.

Μεταφορές «πόρτα-πόρτα»

Μια από τις πιο καινοτόμες προτάσεις είναι οι μεταφορές κατά παραγγελία (on-demand). Φανταστείτε μια υπηρεσία όπου μέσω ενός τηλεφωνήματος ή μιας εφαρμογής, ένα προσβάσιμο όχημα έρχεται να εξυπηρετήσει ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα σε περιοχές που τα μεγάλα λεωφορεία δυσκολεύονται να φτάσουν. Αυτό, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου (έως 29.000 ευρώ) και το «κοινωνικό leasing» οχημάτων, δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα;

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου είναι αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς μετατοπίζουν το κέντρο βάρους από την απλή «μετακίνηση» στην «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

1. Η σημασία της αυτονομίας

Για ένα άτομο με αναπηρία, η δυνατότητα να γνωρίζει ότι ο συρμός θα έχει ηχητική ανακοίνωση (Braille ή καθαρό ήχο) και ότι ο σταθμός προορισμού διαθέτει λειτουργικό ασανσέρ, σημαίνει ανεξαρτησία. Δεν είναι απλώς μια μεταφορά· είναι η δυνατότητα να πάει στη δουλειά του, στις σπουδές του ή για καφέ χωρίς να χρειάζεται να «σχεδιάσει» τη διαδρομή σαν στρατιωτική επιχείρηση.

2. Η Ψυχολογική Ανάσα του «On-Demand»

Οι μεταφορές κατά παραγγελία και η ενίσχυση των ειδικών οχημάτων της ΟΣΥ αποτελούν «game changer» για τις ευάλωτες ομάδες. Η αναπηρία συχνά οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση λόγω του φόβου της ταλαιπωρίας. Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ραντεβού για μετακίνηση αφαιρεί το άγχος και ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση.

3. Τα Σημεία Προσοχής

Παρά τον θετικό αντίκτυπο, υπάρχουν προκλήσεις που η πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί στενά:



Συντήρηση vs Υποδομή: Οι νέες ράμπες και οι ανελκυστήρες είναι άχρηστοι αν παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες λόγω βλαβών. Η δέσμευση για «λογοδοσία» που ανέφερε ο κ. Κυρανάκης πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα αντανακλαστικά επιδιόρθωσης.

Χρονικός Ορίζοντας: Πολλά έργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028-2029. Για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει εμπόδια σήμερα, τα τέσσερα ή πέντε χρόνια φαντάζουν μακρινά. Απαιτείται ενδιάμεση επιτάχυνση των «μικρών» αλλά κρίσιμων παρεμβάσεων (π.χ. απτικές επιφάνειες, φωτισμός).

Τι δεν φαίνεται

Αυτό που συνήθως δεν φαίνεται στις πολιτικές εξαγγελίες είναι ο συντονισμός. Το Υπουργείο Μεταφορών αγοράζει και λειτουργεί το όχημα, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών (Δήμοι) πρέπει να φτιάξει τον δρόμο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αδειάσει τις ράμπες από τα παράνομα παρκαρισμένα. Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω προβλήματα:

1. Η «σπασμένη αλυσίδα» της προσβασιμότητας

Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μπορεί το λεωφορείο να είναι 100% προσβάσιμο, αλλά αν το πεζοδρόμιο στη στάση είναι κατεστραμμένο, αν υπάρχει παράνομη στάθμευση πάνω στη ράμπα της στάσης ή αν δεν υπάρχει καν πρόσβαση για να φτάσει το αμαξίδιο μέχρι εκεί, τότε το νέο λεωφορείο είναι δώρον άδωρον. Η προσβασιμότητα είναι αλυσίδα· αν ένας κρίκος (π.χ. ο Δήμος) αποτύχει, το έργο του Υπουργείου ακυρώνεται στην πράξη.

2. Το ζήτημα της συντήρησης (The Maintenance Gap)

Στην Ελλάδα έχουμε ιστορικό στο να αγοράζουμε ακριβό εξοπλισμό αλλά να μην τον συντηρούμε.

Ανελκυστήρες: Πόσοι από τους υπάρχοντες στους σταθμούς του Ηλεκτρικού λειτουργούν σήμερα;

Ράμπες: Οι χειροκίνητες ράμπες απαιτούν από τον οδηγό να βγει έξω, ενώ οι αυτόματες συχνά χαλάνε από τη σκόνη και τη χρήση.

Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο συνεχούς συντήρησης και άμεσης επισκευής, οι υποδομές αυτές σε δύο χρόνια θα είναι άχρηστες.

3. Η κουλτούρα και η εκπαίδευση

Οι δράσεις αναφέρουν την εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά η πραγματικότητα είναι συχνά πιο σκληρή. Η συμπεριφορά ενός οδηγού ή ενός υπαλλήλου σταθμού απέναντι σε ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να είναι το μεγαλύτερο «εμπόδιο». Χρειάζεται συνεχής ευαισθητοποίηση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των υπόλοιπων επιβατών που συχνά δυσανασχετούν με την καθυστέρηση που μπορεί να επιφέρει η επιβίβαση ενός αμαξιδίου.

4. Η γεωγραφική ανισότητα

Οι δράσεις εστιάζουν πολύ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται με την επαρχία; Ένας άνθρωπος με αναπηρία στην Καλαμάτα, στα Γιάννενα ή σε ένα νησί, παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένος από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς εκεί τα ΚΤΕΛ (που είναι ιδιωτικοί φορείς) συχνά δεν έχουν την ίδια υποχρέωση ή κρατική επιδότηση για τέτοιες μετατροπές.

5. Η ψηφιακή προσβασιμότητα

Η «ψηφιακή καθοδήγηση» είναι σπουδαία, αλλά προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει:

Σύγχρονο smartphone. Δεδομένα (data). Την ψηφιακή παιδεία να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.

Τι γίνεται με τους ηλικιωμένους με αναπηρία που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία; Εκεί η φυσική σήμανση (Braille, έντονα χρώματα, ηχητικά) παραμένει πιο κρίσιμη από κάθε app.

6. Η «πραγματική» συχνότητα

Όταν λέμε «μείωση αναμονής», για ένα άτομο με αναπηρία αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Αν ένας συρμός έχει πρόβλημα και ο επόμενος έρθει μετά από 15 λεπτά, ο συνωστισμός που θα δημιουργηθεί κάνει την επιβίβαση ενός αμαξιδίου πρακτικά αδύνατη, ακόμα κι αν το βαγόνι έχει την υποδομή. Η συνέπεια είναι προϋπόθεση της προσβασιμότητας.