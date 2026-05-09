Γιώργος Αυτιάς: «Η πολιτική σπέκουλα ως εδώ» - Η νέα απάντηση για τα «χωριά ΑμεΑ» και οι αντιδράσεις

Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά για τη χρηματοδότηση δομών στήριξης παιδιών και οικογενειών ΑμεΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον ίδιο να απαντά στις επικρίσεις κάνοντας λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» και «πολιτική σπέκουλα».

Μετά τα όσα υποστήριξε στον FLASH, ο ευρωβουλευτής εξέδωσε νέα δήλωση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφορούσε - μεταξύ άλλων - τη δημιουργία πρότυπων κοινωνικών κέντρων, δομών εκπαίδευσης γονέων παιδιών ΑμεΑ, θεσμοθέτηση προσωπικού βοηθού αλλά και «ευρωπαϊκών χωριών» για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η νέα δήλωση Αυτιά μετά τις αντιδράσεις

Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Αυτιάς υποστήριξε ότι η παρέμβασή του είχε αποκλειστικά στόχο την εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ, ειδικά για την περίοδο κατά την οποία οι γονείς δεν θα μπορούν πλέον να τα φροντίζουν.

«Με λύπη μου παρατηρώ ότι ένα τόσο ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία του αφορούσε «αποκλειστικά και μόνο την εύρεση κονδυλίων», μεταφέροντας –όπως είπε– την αγωνία γονέων παιδιών με αναπηρία για το μέλλον των παιδιών τους όταν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι θέσεις του για τα δικαιώματα και τη στήριξη των ΑμεΑ είναι «ξεκάθαρες» και δεν επιδέχονται «παρερμηνειών και διαστρεβλώσεων».

«Μόνο με ανθρωπιά και αλληλεγγύη μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους. Η πολιτική σπέκουλα ως εδώ», ανέφερε στο τέλος της δήλωσής του.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Με λύπη μου παρατηρώ ότι ένα τόσο ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που ζήτησα από τους επιτρόπους Οικονομικών, μεταφέροντας τα αιτήματα των γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ, ήταν η παροχή ευρωπαϊκής στήριξης για τα παιδιά αυτά κυρίως όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή.

Η πρωτοβουλία μου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εύρεση κονδυλίων. Οι θέσεις μου για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών ΑΜΕΑ είναι γνωστές, ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται παρερμηνειών και διαστρεβλώσεων.

Οι πρωτοβουλίες μου, γίνονται πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών αυτών και την παροχή κάθε υλικής και ηθικής στήριξης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Μόνο με ανθρωπιά και αλληλεγγύη μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους.

Η πολιτική σπέκουλα ως εδώ».

Οι αντιδράσεις από ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Η αρχική παρέμβαση του ευρωβουλευτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Οι δύο οργανώσεις υποστήριξαν ότι οι αναφορές σε «ευρωπαϊκά χωριά ΑμεΑ» παραπέμπουν σε ιδρυματική λογική και έρχονται σε αντίθεση με τις σύγχρονες πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία μέσα στην κοινότητα.

Μάλιστα, η ΕΣΑμεΑ χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αναφορές ως «νέες Σπιναλόγκες», κάνοντας λόγο για κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης και γκετοποίησης των ατόμων με αναπηρία.

«Έπρεπε να βρω λεφτά»

Σε δηλώσεις του στο FLASH, ο Γιώργος Αυτιάς επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι δεν πρότεινε συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας δομών ή διαβίωσης.

«Με ρώτησαν οι γονείς τι θα γίνουν τα παιδιά μας άμα φύγουμε από τη ζωή. Εγώ έπρεπε να βρω λεφτά. Αυτό, τίποτα άλλο. Έκανα αίτηση για χρηματοδότηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν είναι αρμόδιος να εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης των δομών.

«Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα άλλων. Δεν εξειδικεύω εγώ τι θα γίνει», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι απλώς παρέθεσε πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.

«Δεν υπάρχει θέμα ιδρυματοποίησης»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ιδρυματοποίησης, ο ευρωβουλευτής αρνήθηκε ότι προωθεί τέτοιου είδους λογικές.

«Δεν υπάρχει. Όχι παιδιά. Μακριά από εμένα. Αυτά είναι λόγια δικά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το μόνο ζήτημα που τον απασχόλησε ήταν η χρηματοδότηση και όχι ο σχεδιασμός των δομών.

«Τον τρόπο θα τον δείξουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι», τόνισε.

Ο Γιώργος Αυτιάς αποκάλυψε επίσης ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, προκειμένου να εξηγήσει ότι η δική του παρέμβαση περιοριζόταν αποκλειστικά στην αναζήτηση οικονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



