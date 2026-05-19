Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς» – Επενδύσεις και «Silicon Valley» για την Ευρώπη

Σοβαρές πολιτικές και οικονομικές παρεμβάσεις για την πορεία της Ευρώπης, την ενεργειακή κρίση, την τεχνολογική κυριαρχία και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο France 24.



Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς», θέτοντας ως κεντρικό ζητούμενο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων και ενεργειακής αβεβαιότητας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε «περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, περισσότερη καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».



Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε την ανάγκη συντονισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών, σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενεργοποιήσει μια εργαλειοθήκη μέτρων που είναι προσωρινά και στοχευμένα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «πρέπει να ενεργεί καθημερινά με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο», καθώς οι κρίσεις έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεθνή συνεργασία, τονίζοντας ότι ζητήματα όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία μόνο χώρα» και απαιτούν πολυμερή συντονισμό.



Για την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε για τους κινδύνους αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες, παρομοιάζοντάς την με «κούρσα προς τη Σελήνη» αλλά και με «κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φωτο: Υπουργείο Οικονομικών/Γραφείο Τύπου

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία, σημείωσε ότι η ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη σε 27 κεφαλαιαγορές, κάτι που περιορίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για βαθύτερη ενοποίηση του τραπεζικού τομέα και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.



Τέλος, αναφερόμενος στην τεχνολογική στρατηγική της Ευρώπης, έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» και όχι κατακερματισμένων εθνικών αγορών, προτείνοντας ως στόχο τη δημιουργία «της Silicon Valley της Ευρώπης», ώστε η ήπειρος να αποκτήσει πραγματική τεχνολογική και οικονομική ισχύ.