Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 που αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου παροχών για χιλιάδες πολίτες.

Το πρόγραμμα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκινά επίσημα την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει ενεργό για 13 μήνες, έως τις 9 Ιουλίου 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ διατέθηκαν συνολικά 25.000 επιταγές (vouchers).

Πώς λειτουργεί το voucher

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο. Η ενεργοποίησή της πραγματοποιείται από τον πάροχο του τουριστικού καταλύματος κατά την άφιξη των δικαιούχων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες παροχές για περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης.

Συγκεκριμένα, παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Παράλληλα, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στους δήμους Ιστιαία-Αιδηψός και Μαντούδι-Λίμνη-Αγία Άννα, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρος.

Αυξημένη επιδότηση σε περιόδους αιχμής

Οι τιμές επιδότησης ενισχύονται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027).

Η αυξημένη επιδότηση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες.

Επιδοτούμενα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πέρα από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Η συμμετοχή των δικαιούχων περιορίζεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά παρέχονται δωρεάν.

Για την έκδοση των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι εκτυπώνουν την επιταγή τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων. Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για τις περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, με εξαίρεση τους πολύτεκνους, για τους οποίους προβλέπεται σχετική πιστοποίηση.