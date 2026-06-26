Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 24 προσλήψεις

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 18:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2025-2026», για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Διαδικασία υποβολής

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση.



Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Οδηγίες και προσοχή υποψηφίων

Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» έκδοσης 19-02-2025, καθώς λάθη ενδέχεται να επηρεάσουν τη μοριοδότηση.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, εκδίδεται αποδεικτικό του εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Κατανομή θέσεων

Οι 24 θέσεις κατανέμονται σε 16 στον Νομό Αττικής και 8 στη Λάρισα, με διάρκεια σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2026 και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Βασικοί κανόνες συμμετοχής

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων συνεπάγεται ακύρωση όλων.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας ή με άλλο τρόπο πέρα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, ενώ το εμπρόθεσμο κρίνεται αποκλειστικά από την ώρα υποβολής.

Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45–16:00 (Δευτέρα–Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια 6 μηνών έως 4 ετών. Η φιλοξενία είναι δωρεάν και περιλαμβάνει πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά, με προτεραιότητα σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και ευάλωτες περιπτώσεις.