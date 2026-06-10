Ελεύθερος, με έναν όρο, αφέθηκε ο 74χρονος γιατρόςο οποίος φέρεται πως ψηλάφισε τα γεννητικά όργανα ενός 15χρονου ασθενή, στη Θεσσαλονίκη. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου.



Ο παθών, ο οποίος φέρεται ότι πάσχει από ιογενή λοίμωξη, μετέβη σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για να κάνει υπέρηχο άνω κοιλιάς έτσι ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση ζωτικών του οργάνων.



Κατά την απολογία του, ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο γιατρός αρνήθηκε την κατηγορία και απέδωσε την εμπλοκή του στον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξε απέναντι στον συγκεκριμένο ασθενή.



Ισχυρίστηκε ότι κατά την εξέταση αναδυόταν μια έντονη οσμή από τα γεννητικά όργανα του 15χρονου και του συνέστησε να τηρεί πιο σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής στη συγκεκριμένη περιοχή του σώματος του.



Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος ενώ ο μόνος όρος που του επιβληθηκε ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.



Θεσσαλονίκη: Υπερβάλλοντα ζήλο επικαλέστηκε ο γιατρός που «άγγιξε» 15χρονο, κατά την εξέταση pic.twitter.com/E5b99UGbdO — Flash.gr (@flashgrofficial) June 10, 2026

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά την έξοδο από το ιατρείο, ο παθών ανέφερε όσα συνέβησαν στη μητέρα του η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.



Ο γιατρός που έχει διπλή ειδικότητα - ακτινολόγου και παθολόγου- συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο, κατά τη διάρκεια εξέτασης, το απόγευμα της Δευτέρας σε διαγωνιστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες.



Κατά την αστυνομική προανάκριση ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο 15χρονος φαίνεται να ανέφερε ότι ο γιατρός τον χάιδεψε στην απόκρυφη περιοχή, παρά τη θέληση του.



Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια για την απολογία του σχετικά με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου, άνω των 14 ετών, τελεσθείσα από γιατρό.