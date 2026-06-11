Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ιερέας γιατί απείλησε την πρώην πρεσβυτέρα του

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το Αυτοφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ' έναν 46χρονο ιερέα ο οποίος φέρεται ότι απείλησε την εν διαστάσει συζύγου του μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατ’ εξακολούθηση, ενώπιον ανηλίκου, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε την εξαγορά της φυλάκισης και δέχτηκε η έφεση του καταδικασθέντος να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Υπό τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, σε δεύτερο βαθμό, από το εφετείο.



Ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, προηγήθηκε περιστατικό που αφορούσε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Η 46χρονη εν διαστάσει σύζυγος του παπά κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος εκστόμισε απειλητικές φράσεις εναντίον της ενώ προέβη και σε χειρονομίες.

Στην καταγγελία ενώπιον των διωκτικών αρχών η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι υπέστη και βιασμό από τον 46χρονο κατά το διάστημα της συμβίωσης τους. Αυτή η καταγγελία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε "εκδικητική" την καταγγελία προς το πρόσωπό του.

Ο 46χρονος ιερέας αρνήθηκε ότι διέπραξε όλα όσα του αποδίδει η πρώην σύζυγος του. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ούτε την απείλησε, ούτε άσκησε ψυχολογική βία εις βάρος της και επισήμανε ότι αγαπάει τα παιδιά του. Ακόμη έκανε λόγο για μια προβληματική σχέση.