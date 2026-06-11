Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο για μουσική και εκείνος τους πέταξε... τσιμεντόλιθο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) στη Θεσσαλονίκη, όταν έλεγχος για διατάραξη κοινής ησυχίας κατέληξε σε επεισόδιο με επίθεση κατά αστυνομικών και τη σύλληψη ενός 32χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσαΐρια του δήμου Θερμαϊκού, λίγο μετά τη 01:30, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε καταγγελία για δυνατή μουσική από συγκεκριμένο οικισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν τον 32χρονο να βρίσκεται δίπλα σε όχημα με τη μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ωστόσο, ο έλεγχος δεν εξελίχθηκε ομαλά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, μαζί με άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασε έντονα, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον 32χρονο να φέρεται να εκτοξεύει πέτρες, μπουκάλια, ακόμη και τσιμεντόλιθο προς το μέρος των αστυνομικών.

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε δύο περιπολικά οχήματα, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί τραυματισμός αστυνομικού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 32χρονο, ο οποίος, κατά πληροφορίες, προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ