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Πετράλωνα: Χειροπέδες σε μεγαλόσχημο κληρικό - Έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς

Ο 52χρονος είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σελίδα στο Facebook όπου έχει χιλιάδες ακόλουθους.

Ο 52χρονος κληρικός
Ο 52χρονος κληρικός
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Χειροπέδες σε έναν 52χρονο, ο οποίος δηλώνει μεγαλόσχημος κληρικός, πέρασαν περί τις 13.00 το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πετραλώνων.

Αυτό καθώς φέρεται να είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και να επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς (σ.σ. άνδρες και γυναίκες). Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, αφού του πέρασαν χειροπέδες, τον οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Ακρόπολης για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος είναι πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σελίδα στο Facebook όπου έχει χιλιάδες ακόλουθους.

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