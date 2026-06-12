Μαρτυρία στον Flash για τον Μητροπολίτη επιδειξία: «Χωρίς ράσα έδειχνε τα γεννητικά του όργανα»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη σύλληψη του μεγαλοσχήμου κληρικού στα Πετράλωνα, ο οποίος συνελήφθη να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς.

Το FLASH εξασφάλισε την μαρτυρία του ανθρώπου που εντόπισε πρώτος τον δράστη, αντιλήφθηκε την επικικότητα της κατάστασης και ειδοποίησε άμεσα την Άμεση Δράση (100). Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων από την ταυτοποίηση των στοιχείων του από την Αστυνομία, ο άνδρας αυτός είναι Μητροπολίτης με έδρα την Αλεξάνδρεια.

«Δεν φορούσε ράσα – Είχε κατεβάσει το φερμουάρ»

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του 45αρη με 50αρη άνδρα, ο οποίος δεν θύμιζε σε τίποτα ιερωμένο, καθώς κυκλοφορούσε με πολιτικά ρούχα.

«Γύρω στις δωδεκάμιση το μεσημέρι ήμουν στο αυτοκίνητό μου. Είχα ανοιχτά τα παράθυρα και βλέπω έναν επάνω στο πεζοδρόμιο να περπατάει και να είναι με το πουλάκι του έξω. Φόραγε ένα μαύρο τζιν παντελόνι και μια μαύρη μπλούζα t-shirt. Είχε κατεβάσει το φερμουάρ και κυκλοφορούσε έτσι. Τον ρώτησα "ρε εσύ τι κάνεις εδώ;", αλλά δεν μου μίλησε », αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, ο δράστης είχε πυκνά γένια , αλλά η αμφίεσή του δεν παρέπεμπε σε καμία περίπτωση σε παπά. Παράλληλα, ο μάρτυρας τονίζει ότι δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ στην περιοχή: «Ποτέ μου δεν τον είχα δει. Αυτός ούτως ή άλλως δεν είναι από εδώ, έρχεται και φεύγει ».

Μαρτυρία για το περιστατικό με το Μητροπολίτη που επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα στα Πετράλωνα.



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/K2SurdsYEL — Flash.gr (@flashgrofficial) June 12, 2026

Προσπάθησε να προσεγγίσει ανήλικα κορίτσια

Ο καταγγέλλων, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του , δεν δίστασε να βγει από το γραφείο του για να προστατεύσει τους ανυποψίαστους περαστικούς, καθώς ο κληρικός συνέχιζε να περιφέρεται στους δρόμους των Πετραλώνων.

«Περιμένοντας το 100, είδα μια κυρία γύρω στα 55. Της είπα "πρόσεχε γιατί είναι ένας καραγκιόζης με το πουλ@κι του έξω". Μόλις στρίψαμε τη γωνία, τον είδε και η ίδια. Μετά, γυρνώντας προς το γραφείο μου, βλέπω δύο κοριτσάκια, 14-15 χρονών. Τους φώναξα "αγάπη μου προσέξτε, γιατί είναι ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το τέτοιο του έξω". Έμεινα μαζί τους, τις συνόδευσα μέχρι να στρίψουν στο στενό και να είναι ασφαλείς », περιγράφει ο μάρτυρας.

Ψώνισε σε ζαχαροπλαστείο σε κατάσταση... επίδειξης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο Μητροπολίτης κινούνταν συνεχώς κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, στέλνοντας μηνύματα ή κάνοντας πως μιλάει. Μάλιστα, με αυτόν τον εξοργιστικό τρόπο μπήκε ακόμα και σε κατάστημα της γειτονιάς: «Στο ζαχαροπλαστείο που πήγε, έτσι ακριβώς πήγε. Με το πουλάκι του έξω και με το τηλέφωνο στο χέρι, πήρε ένα γλυκό και ένα χυμό, σηκώθηκε και έφυγε ».

Ο μάρτυρας εκφράζει την υποψία ότι η παρουσία του κληρικού στη συγκεκριμένη γειτονιά ενδεχομένως να σχετίζεται με μια δομή φιλοξενίας παιδιών από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 μέτρων , δεδομένου ότι ο ίδιος υπηρετεί σε Μητρόπολη του εξωτερικού.

Στον Εισαγγελέα ο Μητροπολίτης

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Λίγη ώρα μετά την καταγγελία, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον άνδρα, του έκαναν έλεγχο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

«Γύρω στις δύο και τέταρτο ήρθαν στο γραφείο μου δύο αστυνομικοί με μηχανές. Μου έδειξαν τη φωτογραφία του και μου είπαν: "Φίλε μου, αυτός ήταν παπάς, είναι Μητροπολίτης στην Αλεξάνδρεια". Είχα πάθει σοκ, είναι δυνατόν; », καταλήγει ο μάρτυρας, σημειώνοντας πως οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο.