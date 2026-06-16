Σε επ' αόριστον αργία ο επιδειξίας Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων - 4 Φεβρουαρίου η δίκη του

Σε επ΄ αόριστον αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων που συνελήφθη στα Πετράλωνα, κατηγορούμενος ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής σε ανακοίνωσή του σημειώνει, ότι πρόκειται για «θλιβερό γεγονός» και πως ο Μητροπολίτης παύεται από τα καθήκοντά του μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δίκη του κληρικού πήρε αναβολή για τις 4 Φεβρουαρίου του 2027 και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τότε. Παρά το γεγονός ότιήταν ιδιαίτερα εξωστρεφής στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας συχνά φωτογραφίες από επίσημες επισκέψεις και ιεραποστολικές οδοιπορίες, για την υπόθεσή του που συγκλόνισε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και τους πιστούς, τηρεί σιγή ιχθύος.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού».