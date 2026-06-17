Λάρισα: Ιερέας έπεσε από σκεπή ναού - Σοβαρά τραυματίας με κατάγματα

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Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 64χρονος ιερέας, μετά από πτώση από σκεπή ναού σε χωριό της περιοχής.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/6) στον Βρυότοπο Λάρισας, στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το onlarissa.gr, ο ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του ναού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν βρέθηκε στο κενό από ύψος.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μετά τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα.

Ο 64χρονος νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.