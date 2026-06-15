Τα «χαμηλόφωνα» ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου στο Μήλεσι και τα μηνύματα ενότητας

Μπορεί το κλίμα των ημερών στην επικαιρότητα να είναι φορτισμένο –ειδικά μετά τις συζητήσεις για τα οικονομικά των Αρχιερέων–, ωστόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επέλεξε για ακόμα μία φορά την οδό της εσωτερικότητας και της πνευματικής ηρεμίας για να άγει τα ονομαστήριά του.

Ο Μακαριώτατος δεν επέλεξε κάποιον μεγάλο καθεδρικό ναό της Αθήνας, αλλά το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής. Εκεί, σε ένα περιβάλλον φορτισμένο με τη μνήμη του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, παρέστη συμπροσευχόμενος για την εορτή του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου.

Οι υψηλές παρουσίες



Ο Ανιχνευτής έμαθε ότι, παρά τον χαμηλό τόνο που ήθελε να κρατήσει ο Αρχιεπίσκοπος, η προσέλευση των Αρχιερέων και των στελεχών της Διοίκησης ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συλλειτουργούντων του Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και του Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου, Γενικού Διευθυντή της ΕΚΥΟ.

Παρέστησαν πολλοί Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εξωτερικού, Διευθυντές των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κληρικοί και λαϊκοί.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Επίσκοπος Σκιάθου κάνοντας αναφορά στον Άγιο Ιερώνυμο, αλλά και στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Όπως τόνισε, ο Άγιος Ιερώνυμος, μέσα από τη βιωτή και τα συγγράμματά του, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αυξάνει τη δίψα και την πείνα του για τον Θεό, γεμίζοντας παράλληλα την ύπαρξή του με τη θεία χάρη και πορευόμενος προς την αληθινή μακαριότητα. Συνδέοντας το παράδειγμα του Αγίου με τον εορτάζοντα Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπογράμμισε ότι και ο Αρχιεπίσκοπος, με τη ζωή, τη διάκριση και την ποιμαντική του διακονία, αποτελεί ζωντανή μαρτυρία αυτής της πνευματικής πορείας, εμπνέοντας τους πιστούς να αναζητούν τον Χριστό και να καλλιεργούν την αγάπη και την ταπείνωση.

Η ευγνωμοσύνη του Αρχιεπισκόπου

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, τον Άγιο Ιερώνυμο και τον Όσιο Πορφύριο και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία. Ευχήθηκε η χάρη του Θεού και οι ευλογίες του Οσίου Πορφυρίου, στον ναό του οποίου είχαν την ευλογία να λειτουργηθούν, να σκεπάζουν και να ενισχύουν όλους, χαρίζοντας στον λαό, στην πατρίδα και στον κόσμο υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη, καλή πρόοδο και κάθε αγαθό, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε τις ευχές των παρισταμένων για την ονομαστική του εορτή.



