Γρεβενά: Φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη - Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (17/6) στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία με τραγική κατάληξη.

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας μία απανθρακωμένη σορό, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος.

greveniotis.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του greveniotis.gr, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Η ταυτοποίηση της σορού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της προανάκρισης.