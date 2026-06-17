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Φωτιά τώρα στη Φωκίδα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης (17/6).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες πως απειλούνται κατοικίες.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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