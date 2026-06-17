Φωτιά τώρα στη Φωκίδα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκε ελικόπτερο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών.
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης (17/6).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες πως απειλούνται κατοικίες.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.