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Φωτιά στη Ροδόπη: Καίει αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κρωβύλη - Επιχειρούν 5 αεροσκάφη

Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί στο σημείο της ρεματιάς που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου (20/06) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και πέντε αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο της ρεματιάς, όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά και δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά προτού επεκταθεί σε πυκνόφυτο δάσος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

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